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Над Россией за ночь перехватили 21 украинский беспилотник

Националисты для атаки использовали аппараты самолетного типа.
2024-10-28 07:25:34
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минувшей ночью военные пресекли попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории России. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 21 украинский беспилотный летательный аппарат. 13 БПЛА перехватили в Белгородской области.

Еще шесть вражеских аппаратов сбили в Брянской области. Еще по одному уничтожили в Воронежской и Курской областях.

В военном ведомстве отметили, что националисты для атаки использовали БПЛА самолетного типа.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #пво #беспилотник #бпла #МО РФ
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