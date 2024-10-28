Над Россией за ночь перехватили 21 украинский беспилотник

Минувшей ночью военные пресекли попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории России. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 21 украинский беспилотный летательный аппарат. 13 БПЛА перехватили в Белгородской области.

Еще шесть вражеских аппаратов сбили в Брянской области. Еще по одному уничтожили в Воронежской и Курской областях.

В военном ведомстве отметили, что националисты для атаки использовали БПЛА самолетного типа.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.