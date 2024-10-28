В Москве прошли соревнования по армейскому рукопашному бою

В минувшее воскресенье в Москве прошли открытые соревнования по армейскому рукопашному бою. Они были посвящены памяти руководителя и тренера физкультурно­-спортивного клуба единоборств Николая Чабанюка, а также выпускников Рязанского воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова.

В турнире участвовали более 350 воспитанников военно-патриотических и спортивных клубов, Cуворовских военных училищ и кадетских корпусов. Юные спортсмены соревновались в трех возрастных категориях.

Почетными гостями мероприятия стали родственники Николая Чабанюка, президент Федерации армейского рукопашного боя России Вячеслав Дамдинцурунов и заслуженный мастер спорта России, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова.

«Дорогие ребята, памяти павших будьте всегда достойны. Живите честно, уверенно и ничего не боясь. Занимайтесь спортом, и все у вас получится!» - обратился Вячеслав Дамдинцурунов к участникам турнира.

Также перед началом соревнования состоялась торжественная церемония подписания соглашения между образовательным комплексом «Воробьевы горы» и Общероссийской общественной организацией «Спортивная федерация армейского рукопашного боя России».