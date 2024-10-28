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Власти Британии призвали граждан вдвое сократить потребление мяса

Так правительство намерено уменьшить выбросы углекислого газа и метана.
Ирина Егорова 2024-10-28 05:35:44
© Фото: Paul Williams - Funkystock imageBROKER.com Globallookpress

Жителей Великобритании призвали отказаться от мяса и молока ради снижения выбросов CO2. Об этом пишет The Telegraph.

При этом потребление должно быть сокращено вдвое, чтобы достичь целей по нулевому уровню выбросов, считает правительственный комитет Великобритании по контролю за климатом. Там заявили, что правительство должно сократить выбросы CO2 на 81% к 2035 году.

Продуктам питания можно подыскать замену из растительных аналогов, добавили в ведомстве.

Также комитет призвал правительство уменьшить поголовье скота, особенно овец и крупного рогатого скота, поскольку, метан, вырабатываемый этими животными, является основной причиной изменения климата.

Чтобы мотивировать жителей отказаться от мяса, предлагается сократить субсидии на животноводство, ввести налогообложение на мясные продукты и ужесточить политику в отношении рекламы.

#экология #Великобритания #мясо #молоко #Потребление
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