Вспышку сальмонеллеза зафиксировали под Оренбургом

Шестнадцать человек госпитализированы в Новотроицке Оренбургской области с признаками заболевания сальмонеллезом. Об этом сообщило СУ СК РФ по региону. Уточняется, что местные жители отравились после посещения одного из предприятий общепита. Среди пострадавших есть дети.
«Состояние здоровья госпитализированных удовлетворительное», - сообщается в Telegram-канале ведомства.
По факту отравления людей уже начата доследственная проверка. Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего - опрашивают руководство кафе, изымают документацию по поставкам продуктов.
Характерными симптомами заражения являются повышение температуры, боль в области живота, диарея, тошнота и иногда рвота. Источником инфекции могут выступать мясо птиц, кур, свинина, говядина, рыба, яйца, творог, молоко, колбаса, сливочное масло.
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