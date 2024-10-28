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Вспышку сальмонеллеза зафиксировали под Оренбургом

Среди пострадавших есть дети. Их состояние удовлетворительное.
Ирина Егорова 2024-10-28 05:14:45
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Шестнадцать человек госпитализированы в Новотроицке Оренбургской области с признаками заболевания сальмонеллезом. Об этом сообщило СУ СК РФ по региону. Уточняется, что местные жители отравились после посещения одного из предприятий общепита. Среди пострадавших есть дети.

«Состояние здоровья госпитализированных удовлетворительное», - сообщается в Telegram-канале ведомства.

По факту отравления людей уже начата доследственная проверка. Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего - опрашивают руководство кафе, изымают документацию по поставкам продуктов.

Характерными симптомами заражения  являются повышение температуры, боль в области живота, диарея, тошнота и иногда рвота. Источником инфекции могут выступать мясо птиц, кур, свинина, говядина, рыба, яйца, творог, молоко, колбаса, сливочное масло.

#отравление #кафе #СК РФ #Оренбург #Общепит #сальмонеллез
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