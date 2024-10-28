Песков анонсировал участие Путина в пленарном заседании клуба «Валдай»

Президент России Владимир Путин будет присутствовать на «Валдайском форуме», сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Уточняется, российский лидер примет участие в пленарном заседании клуба «Валдай», оно назначено на 7 ноября. Традиционно президент выступает на мероприятии с речью, а затем отвечает на вопросы аудитории.

Напомним, в этом году «Валдайский форум» состоится в Сочи 4-7 ноября, он объединит 140 участников из 50 стран мира. Целью конференции станет представить незападные идеи для решения мировых проблем.