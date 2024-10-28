ВСУ за сутки потеряли в приграничье 350 боевиков и семь единиц техники

В курском приграничье за сутки ВСУ потеряли 350 человек, семь единиц бронетехники и пять орудий, включая американскую тяжелую САУ «Паладин». Наши штурмовики продолжают давить врага, одновременно эвакуируя гражданских. Люди очень благодарны бойцам, которые рискуя жизнью выводят их в безопасную зону.

В пункте временной дислокации - хорошо оборудованных блиндажах в лесу, аварским хинкалом бойцов встречает командир штурмового подразделения ВДВ с позывным «Горец». Готовит боец с позывным «Уцы» - в переводе с аварского «брат» - он и на передовой человек надежный, говорит командир, а на отдыхе радует штурмовиков кавказской кухней.

«Обстановка как изначально была, так и остается стабильно напряженной. Мы в одном из районов Курской области практически до границы уже противника отодвинули. Передали этот участок ребятам, которые сидят в обороне. Мы десантники, не сидим в обороне. И перенаправили немножко на другое направление. Как Верховный главнокомандующий сказал, в этом месте мы аккуратненько берем противника в кольцо. Не даем ему продыха», - рассказал командир штурмового подразделения с позывным «Горец».

Противник в надежде закрепиться на оккупированной территории возвел мощные укрепления - бетонные доты, внутри пулеметные точки.

«Я слышу, что пулемет закончил стрельбу. Я понимаю, что это 100 процентов не закончился боекомплект. Скорее всего заклинил или сломался. Даю приказ брать пригорок. Все наши группы оказались на огневой позиции врага», - отметил стрелок с позывным «Рысь».

Работа командира, что называется в поле, требует моментального анализа и решения.

«Или шесть, или восемь человек было внутри. Это был большой опорник. Ну, видимо, 10 человек было внутри, двое ушли, но недалеко ушли. Там же их потом и добили», - уточнил командир роты с позывным «Анди».

Командир роты с позывным «Анди» пошел по стопам своего отца и дяди. Еще в девяностые, когда в Дагестан прорвались боевики, они отражали эту атаку. Их пример, говорит «Анди», не позволил остаться в стороне сейчас. Сам он все время рассказывает о поступках своих бойцов. Штурмовика с позывным «Руль» здесь в шутку, а может быть всерьез называют легендой Курской области. Работает по-стахановски. Отправили на одну боевую задачу, выполнил пять.

«Мы приехали сюда не отдыхать. Мы приехали сюда делать свою работу. Даже это не работа. Я так скажу, каждый из нас делает свое дело. Из-за этого я делал свое дело, пока меня оттуда не забрало командование», - вспомнил командир взвода с позывным «Руль».

В курском приграничье захвачены в плен боевики ВСУ. Многие сдались сами, осознав бессмысленность дальнейшего сопротивления. Четверых взял в плен боец с позывным «Стич».

«Получилось так, что сами сдались. Подавили их огнем. Они сдались в плен», - рассказал стрелок с позывным «Стич».

Переброшенная с Покровского направления в ДНР, где у противника и без того дела плохи, 47-я бригада ВСУ потрепанная и отступает. Отступая украинские формирования ровняют с землей деревенские дома, в которых сами же квартировались. Из одного из таких сел бойцы полка ВДВ эвакуировали гражданских. Василий Бойко почти три месяца прожил в подвале, пока не пришли наши. Но и спокойно выехать даже после этого ВСУ ему не дали. Атаковали дронами-камикадзе.

«Страх был, он летит. За него надо держаться и наверх смотреть, чтобы не настиг нас», - поделился житель Курской области Василий Бойко.

Боец с позывным «Гук» вывозил Василия на квадроцикле. Сначала его жену, затем вернулся за самим мужчиной. Рассказывает, как женщина боялась не ВСУ ли пришли за ними.

«Она начала волноваться, спрашивает: "Кто вы такие"? Я говорю: "Мы русские, все с красной повязкой ходим". Она нам не верила. Я показал ей военный билет с пропиской», - признался командир отделения с позывным «Гук».

Теперь, говорит Василий, поедут в Санкт-Петербург к родственникам. Дом Василия разрушен полностью. Возвращаться некуда и нужно думать о том, как жить дальше.