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Актера из сериала «Глухарь» нашли мертвым в квартире в Москве

Тело актера найдено в его квартире на Высоковольтном проезде с травмой затылка.
Ян Брацкий 2024-10-28 18:52:45
© Фото: Marcus Brandt, dpa, Global Look Press

Актера Юрия Пономаренко нашли мертвым в собственной квартире на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Труп Юрия Пономаренко 1975 года рождения с травмой затылка был обнаружен в квартире дома на Высоковольтном проезде в Москве», - сказал собеседник РИА Новости.

При осмотре тела артиста обнаружена травма затылка, следственные органы проводят проверку.

По предварительной информации, криминальная версия трагедии не рассматривается.

Актер Юрий Пономаренко родился 7 марта 1975 года. Служил в Театре Романа Виктюка. Поклонникам своего творчества Пономаренко запомнился и по ролям в кино. Он снимался в сериалах, в том числе в «Глухаре», «Карпове» и «Склифосовском».

#актер #Трагедия #Глухарь #Юрий Пономаренко
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