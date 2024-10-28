Актера из сериала «Глухарь» нашли мертвым в квартире в Москве

Актера Юрия Пономаренко нашли мертвым в собственной квартире на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Труп Юрия Пономаренко 1975 года рождения с травмой затылка был обнаружен в квартире дома на Высоковольтном проезде в Москве», - сказал собеседник РИА Новости.

При осмотре тела артиста обнаружена травма затылка, следственные органы проводят проверку.

По предварительной информации, криминальная версия трагедии не рассматривается.

Актер Юрий Пономаренко родился 7 марта 1975 года. Служил в Театре Романа Виктюка. Поклонникам своего творчества Пономаренко запомнился и по ролям в кино. Он снимался в сериалах, в том числе в «Глухаре», «Карпове» и «Склифосовском».