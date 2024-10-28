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На юго-западе Москвы загорелась жилая девятиэтажка

Огонь распространился по кровле на площади 300 квадратных метров.
Ирина Егорова 2024-10-28 01:07:52
© Фото: Прокуратура Москвы © Видео: ТРК «Звезда»

На юго-западе Москвы загорелась кровля жилого девятиэтажного дома. Сотрудники МЧС тушат возгорание на Ленинском проспекте. Площадь пожара составляет 300 квадратных метров.

«Сведений о пострадавших не поступало», - уточнили в ведомстве.

«Звезда» публикует кадры тушения пожара. Видно, что к дому прибыли несколько пожарных машин с автовышками.

Точная причина и иные обстоятельства возникновения пожара будут установлены после проведения пожарно-технической экспертизы, информирует пресс-служба столичной прокуратуры.
 

#Москва #пожар #дом #огонь #Тушение #Пожарные машины #девятиэтажка
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