На юго-западе Москвы загорелась жилая девятиэтажка

На юго-западе Москвы загорелась кровля жилого девятиэтажного дома. Сотрудники МЧС тушат возгорание на Ленинском проспекте. Площадь пожара составляет 300 квадратных метров.

«Сведений о пострадавших не поступало», - уточнили в ведомстве.

«Звезда» публикует кадры тушения пожара. Видно, что к дому прибыли несколько пожарных машин с автовышками.

Точная причина и иные обстоятельства возникновения пожара будут установлены после проведения пожарно-технической экспертизы, информирует пресс-служба столичной прокуратуры.

