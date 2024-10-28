Эрик тен Хаг покинул пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Руководство английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» объявило об уходе Эрика тен Хага с поста главного тренера команды. Исполняющим обязанности наставника «красных дьяволов» стал знаменитый в прошлом нападающий Руд ван Нистелрой.

«Мы благодарны Эрику за все, что он сделал за время работы с нами, желаем ему всего наилучшего в будущем», - говорится в заявлении клубной пресс-службы.

Напомним, Эрик тен Хаг был назначен на пост главного тренера команды «Манчестер Юнайтед» в апреле 2022 года. Под его началом манкунианцы выиграли Кубок лиги (2003) и Кубок Англии (2024).

Сейчас «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея 11 очков в своем активе. Накануне подопечные Эрика тен Хага уступили «Вест Хэму» со счетом 1:2.