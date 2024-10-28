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Белоусов поздравил военнослужащих 114-й бригады с освобождением Цукурино

Андрей Белоусов отметил храбрость и отвагу военнослужащих бригады.
2024-10-28 12:59:43
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 114-й отдельной мотострелковой бригады с освобождением населенного пункта Цукурино на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает МО РФ. 

«В ходе проведения специальной военной операции соединение выполняет боевые задачи на самых сложных направлениях. В упорных боях с неонацистами военнослужащие бригады, проявляя образцы храбрости и отваги, решительно громят врага на Донецкой земле», - подчеркнул министр. 

Он добавил, что бригада уверенно продвигается на Красноармейском направлении. Украинские боевики, отметил Белоусов, понесли существенные потери и не добились своих целей - и все в результате профессиональных и решительных действий 114-й бригады. 

Андрей Белоусов также заявил, что страна всегда будет помнить подвиги защитников Отечества, отдавших жизнь за целостность и неприкосновенность России. 

Поблагодарив военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и верность воинской присяге, он выразил уверенность, что они продолжат с честью служить стране и надежно обеспечивать ее безопасность.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #ДНР #Донбасс #Андрей Белоусов #Цукурино #114-я бригада
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