Белоусов поздравил военнослужащих 114-й бригады с освобождением Цукурино

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 114-й отдельной мотострелковой бригады с освобождением населенного пункта Цукурино на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает МО РФ.

«В ходе проведения специальной военной операции соединение выполняет боевые задачи на самых сложных направлениях. В упорных боях с неонацистами военнослужащие бригады, проявляя образцы храбрости и отваги, решительно громят врага на Донецкой земле», - подчеркнул министр.

Он добавил, что бригада уверенно продвигается на Красноармейском направлении. Украинские боевики, отметил Белоусов, понесли существенные потери и не добились своих целей - и все в результате профессиональных и решительных действий 114-й бригады.

Андрей Белоусов также заявил, что страна всегда будет помнить подвиги защитников Отечества, отдавших жизнь за целостность и неприкосновенность России.

Поблагодарив военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и верность воинской присяге, он выразил уверенность, что они продолжат с честью служить стране и надежно обеспечивать ее безопасность.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.