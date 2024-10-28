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Bloomberg: газовые плиты вызывают до 40 тыс. смертей в Европе ежегодно

Из-за диоксида азота и твердых частиц возникают респираторные заболевания.
Карина Тазетдинова 2024-10-28 12:21:08
© Фото: Vladimir Baranov, Globallook Press, Globallook Press

Испанские ученые утверждают, что 40 тысяч человек в Европе умирают преждевременно из-за газовых плит. По их данным, они выделяют диоксид азота и твердые частицы, которые вызывают респираторные заболевания, передает Bloomberg.

Помимо того что такие плиты использует треть домохозяйств в Европе, с помощью природного газа отапливают еще и жилые дома. Элементы, которые он выделяет, приводят к изменению климата из-за появления парниковых газов.

«Это должно послужить сигналом тревоги для лиц, принимающих решения, поскольку оно очень наглядно иллюстрирует влияние, которое газовые плиты могут оказывать на здоровье людей», - следует из материала издания.

Ранее в Bloomberg уже писали, что газовые плиты могут становиться причиной астмы и других проблем со здоровьем. Еще в 2013 году издание приводило статистику - риск астмы увеличивался на 42%, риск появления хронической астмы возрос на 24%.

Наиболее серьезные проблемы с загрязнением домохозяйств на данный момент можно заметить в странах с высоким уровнем использования газа: Великобритания, Румыния, Польша и Италия.

#Европа #газ #отопление #природный газ #Астма #газовая плита
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