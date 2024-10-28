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Бронегруппа морпехов прорвалась к опорнику ВСУ с десантом на борту

Экипажи вели огонь прямой наводкой из 125-миллиметровой пушки танка и из пулемета «Корд» МТ-ЛБ.
2024-10-28 06:46:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны РФ

Бронегруппа морских пехотинцев Тихоокеанского флота прорвалась к опорному пункту ВСУ и открыла по нему огонь. Успешно высадившийся десант зачистил опорный пункт. Кадры боевой работы противника опубликовало Минобороны России.

Морпехи из группировки войск «Север» на танках и бронетранспортерах МТ-ЛБ действовали под непрерывным обстрелом противника. Экипажи отвечали огнем прямой наводкой из 125-миллиметровой пушки танка и из пулемета «Корд», установленного на МТ-ЛБ.

Оснащенный минным тралом танк прокладывал путь на заминированных участках. Благодаря профессионализму экипажей удалось избежать потерь.

После того как опорник был зачищен, экипажи танка и бронетранспортера вернулись в тыловой район для пополнения боекомплекта.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #морская пехота #Тихоокеанский флот #морпехи #мт-лб #Группировка войск Север #пулемет «Корд»
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