Бронегруппа морпехов прорвалась к опорнику ВСУ с десантом на борту

Бронегруппа морских пехотинцев Тихоокеанского флота прорвалась к опорному пункту ВСУ и открыла по нему огонь. Успешно высадившийся десант зачистил опорный пункт. Кадры боевой работы противника опубликовало Минобороны России.

Морпехи из группировки войск «Север» на танках и бронетранспортерах МТ-ЛБ действовали под непрерывным обстрелом противника. Экипажи отвечали огнем прямой наводкой из 125-миллиметровой пушки танка и из пулемета «Корд», установленного на МТ-ЛБ.

Оснащенный минным тралом танк прокладывал путь на заминированных участках. Благодаря профессионализму экипажей удалось избежать потерь.

После того как опорник был зачищен, экипажи танка и бронетранспортера вернулись в тыловой район для пополнения боекомплекта.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.