ФСБ прикрыла 59 подпольных мастерских, где модернизировали оружие

Сотрудники Федеральной службы безопасности России вместе с полицейскими и росгвардейцами в 39 регионах страны задержали 124 человека, занимавшихся незаконным оборотом оружия и его переделкой в подпольных мастерских. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.

Силовики изъяли 333 единицы огнестрельного оружия, в том числе гранатометы, пистолеты, автоматы и пулеметы, более 290 килограмм взрывчатки и 633 тысяч патронов, а также 123 электродетонатора. Выявлены 59 подпольных мастерских.

Оперативно-разыскные мероприятия провели в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе. Также облавы прошли в ДНР, Крыму, Якутии, Ингушетии, Северной-Осетии, Бурятии, Татарстане, республике Алтай, в Забайкальском, Приморском, Пермском и Ставропольском краях, в Амурской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Запорожской, Иркутской, Калужской, Кемеровской, Курганской, Московской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Пензенской, Псковской, Рязанской, Сахалинской, Смоленской, Тверской, Томской, Тульской, Ульяновской и Челябинской областях.

Возбуждены уголовные дела. Следственные действия продолжаются.