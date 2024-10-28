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Воронежский губернатор сообщил об отражении атаки десятка БПЛА

По предварительным данным, никто не пострадал. Есть повреждения на двух предприятиях.
Владимир Рубанов 2024-10-28 00:46:56
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости

Противовоздушная оборона и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили около 10 украинских беспилотников в разных районах Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.

На одном из промышленных предприятий области начался пожар после падения БПЛА. Оперативные службы находятся на месте. Ранее губернатор сообщил, что на другом предприятии повреждена пристройка к хозяйственному помещению.

Опасность атаки БПЛА в Воронежской области объявили около 23 часов в воскресенье. Сейчас она еще сохраняется.

#пво #бпла #беспилотники #Воронежская область #РЭБ #дроны #атака #Александр Гусев
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