Воронежский губернатор сообщил об отражении атаки десятка БПЛА

Противовоздушная оборона и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили около 10 украинских беспилотников в разных районах Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.

На одном из промышленных предприятий области начался пожар после падения БПЛА. Оперативные службы находятся на месте. Ранее губернатор сообщил, что на другом предприятии повреждена пристройка к хозяйственному помещению.

Опасность атаки БПЛА в Воронежской области объявили около 23 часов в воскресенье. Сейчас она еще сохраняется.