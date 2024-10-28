От лендлиза до эскалации: что изменилось за 80 лет вокруг Арктики

Ровно 80 лет назад, 23 октября 1944-го, закончилась Петсамо-Киркинесская операция. Красная Армия окончательно разгромила 50-тысячную группировку немецких войск и начала освобождение Норвегии. Это был последний, десятый, Сталинский удар.

Для гитлеровцев Мурманск был настолько же важен, как и Москва, Ленинград, Киев и Баку. Мурманск - это ворота в Арктику. План наступления немцев назывался «Серебристая лиса». Гитлер был уверен в молниеносной победе.

Основная задача по захвату Мурманска была возложена на горных егерей. Это элита элит. Они владели альпинистскими навыками и умели воевать в любых условиях. У них было особое снаряжение - облегченное оружие, специальная одежда и обувь, и связь.

Именно горные егери должны были одним броском пройти 100 километров от Петсамо до Мурманска за первые 7 дней войны и положить конец русским на Севере. Но план провалился. Немцев остановили мощные укрепления и хорошо организованное сопротивление. В дневнике первого секретаря Мурманского обкома ВКП(б) Михаила Старостина, который всю войну руководил обороной города, есть такая запись.

«28 января 1942 г. Взятый в плен ефрейтор пехотного полка заявил: "Ваши действия на Мурманском направлении очень удачны. Можно утверждать, что это единственное место на фронте, где с самого начала войны наши части не сумели продвинуться вперед. Вы нанесли нам большие потери"».

В Заполярье Гитлера, прежде всего, интересовали ресурсы. Медь, никель, железо, цирконий, редкоземельные металлы. Кроме того, Мурманск - это незамерзающий морской порт, через который в СССР шли поставки по лендлизу из США и Канады. Продовольствие, медикаменты, оружие и техника.

«Много получали автомашин. Особенно хорошие машины были "Студебеккер" - американские. Получали канадские машины "Форд" канадский, например, - была хорошая машина», - рассказывает ветеран Виталий Колесов.

Подразделение Виталия Ивановича Колесова, единственного оставшегося сегодня в живых участника Петсамо-Киркинесской операции, перебросили на Карельский фронт из Молдовы осенью 44-го. Самые боеспособные части стягивали со всех фронтов, чтобы обеспечить численное превосходство. Солдатам ничего не говорили о будущем наступлении, но все и так понимали - будут бить горных егерей Гитлера.

«Мы 3 июня 44-го года получаем команду снимать с боевых порядков и грузить все эшелоны. Мы ничего не знаем. Нам указали станции погрузки. Мы по ночам шли быстро к станциям погрузки», - рассказывает Виталий Колесов.

Командовал войсками генерал Мерецков. Он понимал, что воевать так же, как в равнинных районах, нельзя. Такая тактика могла привести к большим потерям.

«Это свидетельствует о том, что все-таки тоже были люди думающие, которые прекрасно понимали, что надо отходить от шаблонного мышления и беречь жизни своих солдат», - говорит доцент кафедры истории Мурманского государственного гуманитарного университета, кандидат исторических наук Александр Чапенко.

Операция началась 7 октября с мощной артподготовки. Отчаянно сопротивлявшиеся гитлеровцы по всему фронту буквально вгрызались в местность, используя глубоко эшелонированный оборонительный рубеж - гранитный вал, в котором заняли позиции войска элитной 20-й горной армии вермахта.

Виталий Колесов, кадровый офицер-артиллерист, вспоминает, что разведка при подготовке наступления выявила на вражеской территории около 300 огневых точек, которые необходимо было подавить буквально в первые минуты артподготовки.

Еще одной и самой сложной проблемой, была сама местность, по которой должно было проходить наступление. Труднопроходимые болота, снег и скальные породы. И если немцы во время наступления 1941 года делали ставку исключительно на технику, то командование Красной Армии решило использовать в Заполярье опыт генерала Иссы Плиева и созданных им конно-механизированных бригад. Но на Севере лошадей заменили олени.

Запряженные четвертками, эти животные перевозили сани с тяжелыми боеприпасами. На волокушах на них эвакуировали раненных. Они прокладывали солдатам маршруты, чутьем определяя проходимые и непроходимые участки. Как говорили солдаты - там, где машина не пройдет, пройдет северный олень. Ну а где не пройдет северный олень, пройдет русский солдат.

Управляли оленьими упряжками местные жители, которые хорошо знали местность.

«Киркенесская операция - она уникальна. Прежде всего тем, что в ней присутствовали все рода войск. Сухопутная составляющая была бы невозможна без поддержки - высадки морского десанта, без поддержки морской авиации», - рассказывает заместитель командующего Северным флотом по военно-политической работе, контр-адмирал Игорь Курочкин.

Немцы панически боялись солдат в черных бушлатах. Морские пехотинцы десантировались там, где их не ждали.

«Те, кто добрался до побережья, - это уже были герои только потому, что они смогли пройти через этот шквальный огонь и эту непогоду. Это ведь прибой. И все, кто сталкивался с морем, понимают, что такое прибой. Это волны, которые сбивают с ног. А когда ты в мокрой одежде, еще тебе нужно бежать, плюс еще и по тебе стреляют. Представляете, какая это была ситуация психологическая. Никто не знал, что тебя ждет на побережье», - говорит заместитель председателя Всероссийской организации «Тайфун» Арсений Крицкий.

В итоге советские войска сначала захватили Петсамо, потом выбили немцев из Киркенеса и начали освобождение Норвегии, обратив в бегство элитные немецкие части.

«Уровень советского солдата к этому время был необычайно высок. Я думаю, что он в это время был самым высоким в мире. Вряд ли еще какая-то армия имела таких профессионалов, как мы в 1944 году», - говорит писатель, краевед Михаил Орешета.

Отходя к Киркенесу, немцы минировали дороги и взрывали мосты в надежде остановить наступление. В этой ситуации на помощь Красной Армии неожиданно пришли местные жители, которые на своих лодках и мотоботах переправляли бойцов через водные преграды.

Об уроках той войны и о современной ситуации в Арктике смотрите в сюжете Алексея Самолетова для программы «Главное с Ольгой Беловой».