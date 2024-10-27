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Путин: Минобороны думает над ответом на возможные удары вглубь России

Российский лидер выразил надежду, что на Западе услышали сигналы.
Глеб Владовский 2024-10-27 09:58:15
© Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Минобороны РФ прорабатывает варианты ответов на случай, если вглубь России нанесут удары дальнобойным оружием. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Дело не в том, что кому-то разрешать применить оружие против России, а кому-то нет. Украинцы не могут сами его применять, а для этого нужны специалисты из стран НАТО», - подчеркнул глава государства.

Российский лидер добавил, что надеется, что Запад услышал сигналы Москвы, и не позволит «самим себе разрешать» бить своим оружием вглубь России.

Напомним, что Путин заявил, что в случае, если Киеву дадут разрешение бить по территории РФ западным дальнобойным оружием будет ничто иное, как прямое участие стран НАТО в конфликте на Украине.

#Минобороны РФ #Украина #НАТО #Владимир Путин #дальнобойное оружие #удары вглубь России
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