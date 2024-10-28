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Армейской авиации Воздушно-космических сил исполнилось 76 лет

В этот день в 1948 году в Подмосковье сформировали первую вертолетную эскадрилью.
2024-10-28 00:39:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Вооруженных силах России 28 октября отмечается День армейской авиации ВКС. В этот день в 1948 году в подмосковном Серпухове была сформирована первая вертолетная эскадрилья.

Сейчас армейская авиация решает огневые, десантно-транспортные, разведывательные и специальные задачи. На ее вооружении стоят современные авиационные комплексы. Армейская авиация является высокомобильным средством и выступает как одно из основных средств достижения целей в вооруженных конфликтах.

Сегодня армейская авиация активно задействована в специальной военной операции.

«На основе полученного опыта в СВО появляются новые тактические и технические разработки, что в свою очередь внедряется в подготовку летного, инженерно-технического состава и наземных служб», - заявил начальник армейской авиации ВКС полковник Юрий Борисиков.

По словам Борисикова, освоение боевого опыта дает возможность существенно повышать возможности по боевому применению, организации взаимодействия с другими родами войск и отрабатывать новые тактические приемы.

В разных условиях армейская авиация решает не только боевые и специальные задачи, но занимается ликвидацией последствий стихийных бедствий природного и техногенного характера.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#авиация #вкс россии #Минобороны России #летчики #армейская авиация #День армейской авиации #профессиональный праздник
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