Финишная прямая: как накаляется ситуация в США с приближением выборов

Бывший президент Дональд Трамп и вице-президент Камала Харрис вышли на финишную прямую в схватке за президентское кресло. До президентских выборов 2024 года осталось меньше двух недель.

Демократы и республиканцы готовятся к главной битве: 5 ноября - день, когда решится все. Противостояние Камала Харрис - Дональд Трамп держит в напряжении всю Америку. Эмоции зашкаливают не только у соперников, но и у избирателей. Все гадают - во что выльется это недовольство по итогам голосования.

Кандидаты привлекают внимание как могут, превращая каждый выход в политическое шоу - в лучших традициях бродвейских постановок. Американские СМИ собирают их ляпы кандидатов в единый коллаж, сравнивая - чьи заявления более бессмысленны или агрессивны.

Буквально готовые сценарии для шуток соперники сами того не желая подбрасывают на каждом выступлении. Камала в очередном интервью, видимо, осознав, что проблемы Америки - не ее конек, решила обратиться за помощью к Богу - рассказала сколько раз в день молится.

Пока Харрис апеллирует к высшим силам, Трамп упрекает ее чуть ли не во всех грехах, ну и конечно же во лжи. Камала не раз рассказывала, что начинала как простая американка - работала в Макдональдсе и знает, что такое труд, в отличие от миллиардера Трампа. Обман быстро вскрылся - никаких записей о работе в общепите не нашлось. От обвинений Трамп перешел к свободной кассе - в колеблющемся штате Пенсильвания облачился в фирменный фартук и отправился жарить картошку фри - раздавал посетителям фаст-фуд за свой счет, не забывая приправлять каждую порцию остротами в адрес соперницы.

«Я работаю здесь 15 минут, и это на 15 минут больше, чем Камала работала в Макдональдсе. Знаете почему? Потому что лживая Камала никогда не работала в Макдональдсе. Макдональдс четыре раза подтвердил, что она никогда не работала у них», - сказал Дональд Трамп.

Демократы в долгу не остались. В преддверии выборов на широкие американские экраны о Трампе вышел скандальный фильм «Ученик». Молодого Дональда представили наркоманом и преступником. Шантаж и выбивание денег из должников? Плевое дело для Трампа. А как вишенка на торте - избиение и изнасилование первой жены. Тизер фильма - три жизненных правила, которые демократы приписывают своему архи-врагу.

«Первое правило - атакуй, атакуй, атакуй! Правило второе -ни в чем не сознавайся, все отрицай. Правило номер три - вне зависимости от того, что происходит - заявляй о победе и не признавай поражения!», - гласит цитата из фильма.

Чем ближе день выборов, тем жестче методы борьбы. И вот уже кандидаты переходят на личные оскорбления. Камала Харрис расчехляет старое, проверенное оружие, и сравнивает Трампа с Гитлером. Ответный залп от Трампа - увольнение Харрис с должности вице-президента.

«Когда Дональд Трамп был президентом, то он говорил, что хотел бы себе генералов, как у Адольфа Гитлера. Трамп взывает к образу Адольфа Гитлера, человека ответственного в гибели 6 миллионов евреев и сотен тысяч американцев. Это самые настоящие доказательства для американцев того, кто Дональд Трамп на самом деле», - заявила Харрис.

Дональд Трамп в долгу не остался.

«Вы должны сказать Камале Харрис, что вы не можете больше этого терпеть. Ты худший президент! Камала, ты уволена! Убирайся к черту, ты уволена!!!», - воскликнул Трамп в ходе одного из предвыборных мероприятий.

Масло в предвыборный огонь подливает и пока что еще действующий, хоть и явно с трудом, Байден - он призывает посадить Трампа за решетку, хотя еще недавно настаивал на независимости правосудия. Полный зал демократов встречает идею бурными аплодисментами.

«Я знаю, что это прозвучит дико. Если б я сказал это 5 лет назад - меня бы закрыли. Мы должны посадить его», - заявлял Байден.

На мнения избирателей пытается повлиять и звездная свита кандидатов. Первый белый рэпер и первый чернокожий президент на одной сцене поддерживают Камалу Харрис. Не обошлось и без речитатива. Правда, вместо Эминема его неумело попытался продекламировать Барак Обама.

В Голливудской команде Трампа тоже пополнение. Оскароносный актер и режиссер Мел Гибсон хлестко ответил репортеру на вопрос, что он думает об избирательной кампании Харрис.

«Ноль политических решений! У нее IQ, как у столба», - сказал актер.

А Илон Маск и вовсе монетизировал для избирателей этот политический водевиль - разыгрывает по миллиону долларов в день. Официально. Среди тех, кто подпишет его петицию по защите поправок в Конституцию США о свободе слова и права на владение оружием. Это традиционно Республиканские ценности, за которые борются сторонники Трампа. Первый чек на миллион бизнесмен уже вручил.

«Каждый день до момента выборов я буду вручать 1 миллион долларов одному из подписавших нашу петицию. Вам не надо даже голосовать, просто подпишите нашу петицию и у вас появится шанс выиграть миллион», - заявил Маск.

Камала Харрис, которая в августе стартовала на волне популярности, теряет попутный ветер успеха. У Трампа все наоборот. По данным Wall Street Journal, республиканец впервые за гонку опередил конкурентку. Тем временем досрочное голосование уже началось - проголосовали 19 миллионов американцев. Галочку в бюллетене поставил 100-летний экс-президент Джимми Картер и кандидат в вице-президенты от демократов Тим Уолц.

«Привет всем, мы с женой Гвен идем голосовать. Это легко! Идите и сделайте это!», - призвал он.

С той же легкостью выявили и первые подтасовки. Избиратели, которые через электронные машины выбирали Трампа, в конечном итоге видели, как их голос уходил Камале Харрис. Это попытались объяснить техническим сбоем, вот только замены фамилий в обратную сторону - не обнаружено.

До кульминации остается 9 дней. Камала готовит план Б и обещает сделать шокирующее заявление против Трампа, а Трамп собирает грандиозный митинг в самом сердце демократического Нью-Йорка, уже сегодня. Полиция рапортует о беспрецедентном усилении мер безопасности вокруг Мэдисон Сквер Гарден. Мэр города официально объявил о режиме нулевой терпимости.

А журналисты и вовсе призывают всех местных оставаться дома, а приезжих не посещать район без необходимости, считая протесты и беспорядки делом решенным.

В то время как между кандидатами идет война политическая, американцы опасаются наступления войны гражданской. По опросам, 25% жителей - это каждый четвертый американец, уверены - после выборов начнется хаос. А пока Камала продолжает улыбаться, Дональд Трамп начал выходить на митинги под стилизованный похоронный марш и под девизом «Покойся с миром», не оставляя сомнений в том, по ком звонит колокол…