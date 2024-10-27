Бывший вице-премьер Дворкович: санкции нельзя считать благом для экономики РФ

Бывший вице-премьер, президент FIDE Аркадий Дворкович заявил в интервью Forbes, что нельзя считать санкции благом для развития экономики России, поскольку это означает, что страна не может ничего сделать без лишнего давления. Однако он признал, что воздействие санкции может подтолкнуть к «положительным результатам» в будущем.

Власти РФ, по мнению Дворковича, всегда говорили об импортозамещении, которое позволило продвигать продукты и услуги, которые вскоре можно было бы экспортировать.

«То есть не любые продукты любого качества по любой цене, а конкурентоспособные на глобальных рынках. И это очень важная разница», — отметил он.

Аркадий Дворкович находился на посту вице-премьера в Правительстве РФ до 2018 года. В этом же году был назначен президентом Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Дворкович выступал за мирное урегулирование конфликта на Украине. Позже сделал заявление, что гордится «мужеством наших солдат».