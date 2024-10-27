Лавров заявил, что угрозы Трампа нужно рассматривать в контексте выборов

Заявление кандидата в президенты США Дональда Трампа с якобы угрозами ударить по Москве надо рассматривать в контексте избирательной кампании экс-президента США. Об этом сообщил журналисту Павлу Зарубину министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Сейчас соперники в этой гонке за президентское кресло в Белом Доме сконцентрированы на поиске каких-то тезисов, которые по их мнению, способны повлиять на избирателей в свою пользу», - сказал Лавров в ответ на вопрос о словах Трампа.

Также политик уточнил, что не хочет вмешиваться в американские выборы.

Ранее Путин ответил на заявление, что не припомнит разговора с угрозами. Он также заявил, что данные слова экс-президента не стоит воспринимать серьезно.