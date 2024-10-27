На Камчатке введен режим ЧС после вспышки птичьего гриппа на птицефабрике

Режим чрезвычайной ситуации регионального характера был введен в Камчатском крае из-за вспышки птичьего гриппа на птицефабрике «Пионерская». На предприятии установлен карантин.

По словам министра сельского хозяйства региона Вячеслава Черныша, в ночь с 25 на 26 октября на птицефабрике был зафиксирован очаг распространения вируса. Лаборанты провели анализ проб и подтвердили опасения.

«Проводятся мероприятия по ликвидации источника заражения и действия, связанные с предотвращением распространения данного вируса на территории Елизовского муниципального района, а также на части территории города Петропавловска-Камчатского», - сообщается на сайте правительства.

Власти попросили жителей региона обращаться в ветеринарную службу при обнаружении больной птицы.