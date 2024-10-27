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Единственную в Москве девушку-инспектора ДПС задержали по делу о вымогательстве

Также задержан и предполагаемый сообщник инспектора.
Таисия Кваша 2024-10-27 13:46:58
© Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Globallookpress

Сотрудники СК РФ задержали в Москве единственную девушку-инспектора ДПС Марию Колпак. Ей вменяют уголовное дело по статье 163 УК РФ «Вымогательство», сообщает ТАСС с ссылкой на материалы дела.

Уточняется, что также по данному обвинению задержан и предполагаемый сообщник девушки.

Марию Колпак отправили под домашний арест по месту жительства. Ей запретили пользоваться интернетом, сотовой связью, а также покидать квартиру. В суде инспектор не возражала против данной меры наказания.

Мария Колпак - героиня большинства публикаций СМИ о работе ДПС. Девушка пришла на службу в МВД России в 2019 году. Окончив автошколу, подала рапорт о переводе в ДПС.

#в стране и мире #дпс #вымогательство
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