Ученые восстановили внешность погребенной 2 500 лет назад принцессы

Ученым удалось восстановить внешность принцессы, погребенной в Египте 2 500 лет назад. Об этом сообщила британская газета The Observer.

По словам экспертов, проводивших реконструкцию лица, женщина была темнокожей имела происхождение из царства Куш, находившееся на территории современного Судана. На тот момент - это была одна из крупнейших монархий, которая также контролировала Верхний Египет.

В материале также говорится, что на саркофаге женщины также обнаружены иероглифы, которые могут указывать на ее имя - «Та-Кр-Хб» или «Такерхеб». Предполагается, что при жизни она выполняла роль жрицы и умерла приблизительно в возрасте 30 лет во времена 25-26 династии (около 760-525 гг. до н.э. - Прим.ред.).