МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Ученые восстановили внешность погребенной 2 500 лет назад принцессы

По мнению экспертов, мумифицированная женщина была родом из царства Куш на территории современного Судана.
Глеб Владовский 2024-10-27 13:12:21
© Фото: Holger Hollemann/dpa/Globallookpress

Ученым удалось восстановить внешность принцессы, погребенной в Египте 2 500 лет назад. Об этом сообщила британская газета The Observer.

По словам экспертов, проводивших реконструкцию лица, женщина была темнокожей имела происхождение из царства Куш, находившееся на территории современного Судана. На тот момент - это была одна из крупнейших монархий, которая также контролировала Верхний Египет.

В материале также говорится, что на саркофаге женщины также обнаружены иероглифы, которые могут указывать на ее имя - «Та-Кр-Хб» или «Такерхеб». Предполагается, что при жизни она выполняла роль жрицы и умерла приблизительно в возрасте 30 лет во времена 25-26 династии (около 760-525 гг. до н.э. - Прим.ред.).

#Египет #Саркофаг #принцесса #реконструкция лица
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
2
Оружие Южной Африки
3
Центральный ядерный полигон. Продолжение
4
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
5
Воткинск. Центр военного ракетостроени
6
Саперы МЧС в зоне СВО
7
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
8
Лазерное станкостроение в России
9
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
10
Су-34. Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 