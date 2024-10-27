Глава Readovka попал в реанимацию после ДТП в Смоленской области

Глава медиахолдинга Readovka Алексей Костылев попал в аварию на квадроцикле в Смоленской области. Все произошло во время рабочего визита в рамках проекта «Многодетные деревни». На место происшествия были вызваны сотрудники МЧС.

«Ночью была проведена операция, и врачам удалось стабилизировать его состояние. Сейчас главу медиахолдинга Readovka готовят к транспортировке в Москву, где он продолжит восстановление под наблюдением врачей», - говорится в официальном сообщении от редакции в Telegram.

Как сообщает телеграм-канал Baza, Костылеву диагностировали перелом основания черепа, ушиб головного мозга и открытую черепно-мозговую травму, а также тупую травму живота и закрытый перелом костей таза. Состояние Андрея оценивается как крайне тяжелое. Сейчас руководитель находится в реанимации, и его готовят к перевозке в Москву.

Костылев является основателем Readovka - в 2014 году о создал одноименный сайт, посвященным новостям Смоленской области. В 2017 году сайт зарегистрировали как сетевое издание - в дальнейшем издание перевело головной офис в Москву и расширилось до медиахолдинга с несколькими проектами.