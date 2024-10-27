МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Глава Readovka попал в реанимацию после ДТП в Смоленской области

На данный момент его готовят к транспортировке в Москву.
Таисия Кваша 2024-10-27 12:10:14
© Фото: Belkin Alexey/news.ru/Globallookpress

Глава медиахолдинга Readovka Алексей Костылев попал в аварию на квадроцикле в Смоленской области. Все произошло во время рабочего визита в рамках проекта «Многодетные деревни». На место происшествия были вызваны сотрудники МЧС.

«Ночью была проведена операция, и врачам удалось стабилизировать его состояние. Сейчас главу медиахолдинга Readovka готовят к транспортировке в Москву, где он продолжит восстановление под наблюдением врачей», - говорится в официальном сообщении от редакции в Telegram.

Как сообщает телеграм-канал Baza, Костылеву диагностировали перелом основания черепа, ушиб головного мозга и открытую черепно-мозговую травму, а также тупую травму живота и закрытый перелом костей таза. Состояние Андрея оценивается как крайне тяжелое. Сейчас руководитель находится в реанимации, и его готовят к перевозке в Москву.

Костылев является основателем Readovka - в 2014 году о создал одноименный сайт, посвященным новостям Смоленской области. В 2017 году сайт зарегистрировали как сетевое издание - в дальнейшем издание перевело головной офис в Москву и расширилось до медиахолдинга с несколькими проектами.

 

#Смоленская область #госпитализация #readovka #алексей костылев
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
2
Оружие Южной Африки
3
Центральный ядерный полигон. Продолжение
4
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
5
Воткинск. Центр военного ракетостроени
6
Саперы МЧС в зоне СВО
7
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
8
Лазерное станкостроение в России
9
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
10
Су-34. Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 