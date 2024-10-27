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Напавший на журналиста британский дипломат попал в больницу

Британский дипломат почувствовал себя плохо, его экстренно госпитализировали.
Таисия Кваша 2024-10-27 11:09:00
© Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Globallookpress

Заместитель посла Великобритании в России Томаса Додда, напавший на журналистов, попал в больницу в Москве. Об этом сообщил Телеграм-канал 112.

«Его забрали рано утром в больницу, когда он почувствовал себя плохо. У него диагностирован компрессионный стеноз чревного ствола. Сейчас он находится на обследовании у врачей», — говорится в сообщении.

На данный момент жизни и здоровью дипломата ничего не угрожает.

Ранее СМИ сообщали, что Додд напал на журналистов в московскому аэропорту Внуково. Дипломату пытались задать вопросы, но он вырвал бейдж одному из журналистов, а также толкнул девушку, задавшую вопрос. Томас Додд выполняет свои полномочия в британском посольстве с 2022 года.

#журналист #Великобритания #госпитализация
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