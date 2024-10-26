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Монастырь УПЦ в Киеве закрылся из-за провокаций

СМИ сообщают о провокациях возле монастыря со стороны активистов ПЦУ.
Таисия Кваша 2024-10-26 17:45:29
© Фото: Hennadii Minchenkoukrinform/Keystone Press Agency/Globallookpress

Введенский монастырь Украинской православной церкви (УПЦ) в Киеве закрыл свои двери для посещения из-за провокаций от сторонников представителей Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщают СМИ.

«Такое решение было принято из-за провокации возле монастыря, которую активисты устроили вчера. Для освещения провокации присутствовали и съемочные группы. Для безопасности обители она некоторое время будет оставаться закрытой», - говорится в посте, опубликованном в телеграм-канале «Первый казацкий».

По его данным, киевский Введенский монастырь «назначили целью, и будут стараться ему максимально навредить».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала осудить нападки Киева на УПЦ. Она прокомментировала рейдерский захват собора в Черкассах и нападение на прихожан.

#в стране и мире #Украина #УПЦ #активисты
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