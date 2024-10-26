Монастырь УПЦ в Киеве закрылся из-за провокаций

Введенский монастырь Украинской православной церкви (УПЦ) в Киеве закрыл свои двери для посещения из-за провокаций от сторонников представителей Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщают СМИ.

«Такое решение было принято из-за провокации возле монастыря, которую активисты устроили вчера. Для освещения провокации присутствовали и съемочные группы. Для безопасности обители она некоторое время будет оставаться закрытой», - говорится в посте, опубликованном в телеграм-канале «Первый казацкий».

По его данным, киевский Введенский монастырь «назначили целью, и будут стараться ему максимально навредить».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала осудить нападки Киева на УПЦ. Она прокомментировала рейдерский захват собора в Черкассах и нападение на прихожан.