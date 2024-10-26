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В Одессе жители сорвали рейд военкомов на местном рынке

Задержанные посетители рынка были отпущены, конфликт устранен.
Таисия Кваша 2024-10-26 16:36:37
© Фото: Одесса INFO/Телеграм

В Одессе посетители и сотрудники городского рынка «Седьмой километр» вытеснили сотрудников Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК), которые планировали устроить облаву на мужчин. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

Сначала военкомам удалось задержать большое количество мужчин, но вскоре толпа возмущенных выгнала сотрудников ТЦК с рынка. В итоге конфликт между посетителями и военкомами исчерпан, а задержанных отпустили.

Напомним, что в начале октября в Киеве сотрудники ТЦК устроили массовую облаву после концерта группы «Океан Эльзы». Мужчин с силой заталкивали в машины и увозили в неизвестном направлении. В то же время проводились рейды в ночных клубах по всей Украине. Такая практика связана с законом, ужесточающий правила мобилизации, который был принят в мае этого года.

#одесса #военкоматы #мобилизация #тцк
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