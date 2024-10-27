«Речные танки» Зеленодольского ПКБ могут снова начать использовать в боевых действиях

В Зеленодольском проектно-конструкторском бюро рассказали об уникальной разработке. В советские годы там проводились работы по усовершенствованию артиллерийских катеров и кораблей. Один из них предназначался для пограничников. За этот проект в 1985 году бюро получило государственную премию СССР. Об этом в программе «Военная приемка» рассказал главный конструктор проектов бюро.

«Самый успешный проект - это 1248. Танковая башня калибром 100 миллиметров позволяла унифицировать снаряжение. Также там установлены гранатометы "Пламя" и пулеметы "Утес"», - рассказал главный конструктор проектов Зеленодольского ПКБ Вадим Сапарин.

Конструктор отметил, что в ходе специальной военной операции часть боевых действий проходит на реках. Поэтому не исключено, что в будущем о «речных танках» снова вспомнят.

Корабли проекта 1248 «Москит» создавались с 1979 по 1991 годы. В настоящее время часть этих кораблей используются погранслужбой ФСБ РФ на реке Амур.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей» на телеканале «Звезда и на нашем сайте. В честь 75-летия предприятие впервые раскрывает тайны создания своих старых проектов и рассказывает о перспективных.