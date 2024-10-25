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Указ Петра II в Российском военно-историческом архиве подменили

В настоящее время неизвестно, кто и когда похитил исторический документ.
Игнат Далакян 2024-10-25 18:22:51
© Фото: Google Art Project, wikipedia.org

Неизвестные подменили указ императора Петра II в Российском государственном военно-историческом архиве в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Речь идет об указе, согласно которому Егора Фаменцина сняли с должности коменданта Санкт-Петербурга. На эту должность назначен был князь Григорий Урусов. Отмечается, что документ является одним из первых указов внука Петра Великого, который взошел на престол в 11 лет, а спустя три года умер от оспы.

Подмену указа от 9 сентября 1727 года заметила заместитель директора архива Василиса Денисова.

В настоящий момент неизвестно, кто и когда подменил настоящий документ на муляж. Сотрудники архива обратились в правоохранительные органы. Полиция начала проверку.

#в стране и мире #Кража #липа #муляж #подмена #Российский государственный военно-исторический архив #Петр II
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