Указ Петра II в Российском военно-историческом архиве подменили

Неизвестные подменили указ императора Петра II в Российском государственном военно-историческом архиве в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Речь идет об указе, согласно которому Егора Фаменцина сняли с должности коменданта Санкт-Петербурга. На эту должность назначен был князь Григорий Урусов. Отмечается, что документ является одним из первых указов внука Петра Великого, который взошел на престол в 11 лет, а спустя три года умер от оспы.

Подмену указа от 9 сентября 1727 года заметила заместитель директора архива Василиса Денисова.

В настоящий момент неизвестно, кто и когда подменил настоящий документ на муляж. Сотрудники архива обратились в правоохранительные органы. Полиция начала проверку.