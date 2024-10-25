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Владимирского депутата арестовали по подозрению в рабовладении

По данным следователей, чиновник и еще два человека удерживали на автомойке троих мужчин.
Игнат Далакян 2024-10-25 18:50:10
© Фото: СУ СК России по Владимирской области © Видео: СУ СК России по Владимирской области

Депутата Собинского муниципального округа Владимирской области и его подельников арестовали по подозрению в рабовладении и мошенничестве. Об этом сообщил «360», ссылаясь на пресс-службу регионального следственного управления СК.

По данным следователей, чиновник и еще два человека с февраля 2022 года на автомойке удерживали трех мужчин. При этом их избивали и принуждали бесплатно работать. Помимо этого, злоумышленники обманом украли с банковской карты участника спецоперации более миллиона рублей.

Делом занялись сотрудники Следственного комитета и Федеральной службы безопасности. В рамках расследования правоохранители провели обыски.

На данный момент участники организованной группировки задержаны. Двоих фигурантов дела заключили под стражу, мера пресечения в отношении третьего решается.

#в стране и мире #Владимирская область #арест #Депутат #чиновник #рабовладение
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