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Путин заявил, что не стоит обращать внимания на усталость Запада от Украины

Президент РФ также отметил, что Запад придерживается риторики о поражении России.
Алексей Курильченко 2024-10-25 14:04:58
© Фото: Cao Yang/XinHua

Президент РФ заявил в интервью на канале «Россия 1» Ольге Скабеевой, что не стоит обращать внимания на усталость западных стран от конфликта на Украине.

«Знаете, не стоит расслабляться, кто-то устал, кто-то там не так себя ведет. Мы не должны обращать на это внимания», - отметил Владимир Путин.

Российский лидер призвал не учитывать заявления западных политиков на фоне продвижения России в спецоперации. Он уточнил, что Запад старается придерживаться риторики о стратегическом поражении России.

Также Путин в интервью сделал заявление, что иррациональное поведение Украины мешает мирным переговорам. Несмотря на это, Россия готова рассмотреть любые мирные договоренности по Украине.

#в стране и мире #Украина #Запад #Владимир Путин #усталость
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