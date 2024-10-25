Путин заявил, что не стоит обращать внимания на усталость Запада от Украины

Президент РФ заявил в интервью на канале «Россия 1» Ольге Скабеевой, что не стоит обращать внимания на усталость западных стран от конфликта на Украине.

«Знаете, не стоит расслабляться, кто-то устал, кто-то там не так себя ведет. Мы не должны обращать на это внимания», - отметил Владимир Путин.

Российский лидер призвал не учитывать заявления западных политиков на фоне продвижения России в спецоперации. Он уточнил, что Запад старается придерживаться риторики о стратегическом поражении России.

Также Путин в интервью сделал заявление, что иррациональное поведение Украины мешает мирным переговорам. Несмотря на это, Россия готова рассмотреть любые мирные договоренности по Украине.