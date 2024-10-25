Единственный выживший при падении автобуса в Мойку оспорит приговор водителю

Единственный выживший при падении автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге Александр Тверитин будет добиваться изменения приговора водителю. Такое заявление он сделал в беседе со «Звездой».

«Я не считаю, что назначенный судом приговор был справедливым. Шесть лет - это меньше чем год за человека», - выразил свое мнение мужчина.

Как вспоминает пострадавший, в момент происшествия он вместе со своей супругой находился в задней части автобуса. Когда спасатели вытащили его, он узнал, что оказался единственным, кому удалось спастись.

Суд в Санкт-Петербурге назначил водителю автобуса Рахматшоху Курбонову шесть лет в колонии общего режима. Свою вину подсудимый признал.

Напомним, что 10 мая в Санкт-Петербурге произошло страшное ДТП с автобусом. Транспортное средство протаранило машину каршеринга, а затем, сломав ограждение, упало в реку Мойку. В СК РФ сообщали о семи погибших в результате инцидента. Всего в пассажирском автобусе находились 15 человек.