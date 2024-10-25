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В МЧС опровергли информацию о крушении вертолета на Чукотке

Жители Чукотки сообщили о вероятном крушении вертолета в Билибинском районе.
Алексей Курильченко 2024-10-25 13:06:21
© Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Министерстве чрезвычайных ситуаций опровергли сообщения о крушении вертолета в Билибинском районе Чукотского АО. Ранее в Сети появились сообщения очевидцев о якобы падении воздушного судна рано утром 25 октября.

«Информации такой не было. Она недостоверная», - сообщили в МЧС «Звезде».

По сообщению SHOT, утром 25 октября очевидцы заметили, что воздушное судно врезалось в сопку и поднялся столп черного дыма. На место крушения отправился вертолет МЧС, однако они ничего не обнаружили. Также к поискам подключили спасателей на снегоходах, но они вскоре вернулись из-за труднодоступности и отсутствия технической возможности подняться на склон.

#в стране и мире #вертолет #крушение #МЧС #Чукотка
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