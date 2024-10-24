Сотрудник БАПОР погиб из-за удара Израиля по Дейр аль-Балаху в Газе

Сотрудник одного из агентств ООН погиб в секторе Газа из-за удара израильской армии по автомобилю.

В транспортном средстве находился специалист Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Он ехал по центральной части палестинского анклава, в районе города Дейр аль-Балах. О гибели сотрудника БАПОР сообщается на сайте агентства всемирной организации.

«Мы можем подтвердить, что в Дейр-эль-Балахе был подбит автомобиль БАПОР. Сейчас мы получили сообщения о гибели одного сотрудника БАПОР», - уточнил представитель агентства.

Вместе с этим, ведомство привело статистику, согласно которой за более чем год эскалации палестино-израильского конфликта погибли 230 сотрудников БАПОР, занимающихся вопросами палестинских беженцев, и другие гуманитарные работники и журналисты.

Уточняется, что в сентябре сразу шесть специалистов ближневосточного агентства стали жертвами двух израильских авиаударов по школе, превращенной в убежище в секторе Газа.