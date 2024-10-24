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Чилийские ученики взорвали в школе самодельную бомбу

В Чили в столичной школе-интернате пострадали не менее 35 учеников при взрыве самодельного «коктейля Молотова».
Дарина Криц 2024-10-24 03:33:10
© Фото: E] Agencia Uno Xinhua Globallookpress

В Чили школьники взорвали самодельную бомбу, что привело к ранению как минимум 35 человек.

Случай произошел в Национальной школе-интернате Баррос Арана (INBA) в Сантьяго. Об этом пишет Life со ссылкой на местную радиостанцию Bio-Bio.

«Группа учащихся занималась изготовлением зажигательной смеси в школьном туалете. Неосторожное обращение с компонентами привело к взрыву, который вызвал пожар в здании», - заявили журналисты.

В итоге одиннадцать учеников отправились в больницу. Состояние четверых госпитализированных врачи оценили как угрожающее жизни с ожогами дыхательных путей от 20% до 30%.

В общей сложности получившим ранения подросткам от 15 до 18 лет. Чилийские власти начали расследовать инцидент.

#в стране и мире #взрыв #чили #"коктейль Молотова" #Школьники #ученики #школа-интернат #самодельная бомба
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