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Две иномарки врезались в дом на Патриарших прудах в центре Москвы

На Патриарших прудах столкнулись две машины и выехали на тротуар.
Дарина Криц 2024-10-24 01:42:39
© Фото: ТРК «Звезда»

В центре российской столицы два автомобиля не смогли разъехаться и в итоге столкнулись на тротуаре. Дорожный инцидент произошел в районе Патриарших прудов на улице Спиридоновка.

Как сообщает Департамент транспорта Москвы, движение в районе происшествия не затруднено. На месте находятся оперативные службы города.

«На улице Спиридоновка (в районе дома 24/1) два автомобиля столкнулись и выехали на тротуар», - уточнили в Дептрансе.

Специалисты выясняют причины произошедшего и уточняют информацию о пострадавших. По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водитель BMW пошел на обгон, когда водитель Toyota Camry разворачивался, что привело к их столкновению.

#Москва #в стране и мире #авария #ДТП #патриаршие пруды
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