Две иномарки врезались в дом на Патриарших прудах в центре Москвы

В центре российской столицы два автомобиля не смогли разъехаться и в итоге столкнулись на тротуаре. Дорожный инцидент произошел в районе Патриарших прудов на улице Спиридоновка.

Как сообщает Департамент транспорта Москвы, движение в районе происшествия не затруднено. На месте находятся оперативные службы города.

«На улице Спиридоновка (в районе дома 24/1) два автомобиля столкнулись и выехали на тротуар», - уточнили в Дептрансе.

Специалисты выясняют причины произошедшего и уточняют информацию о пострадавших. По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водитель BMW пошел на обгон, когда водитель Toyota Camry разворачивался, что привело к их столкновению.