Якутские водители на двое суток застряли в пробке из-за ледяной шуги

На реке Лене произошло замедление работы паромной переправы Якутск - Нижний Бестях - Якутск из-за похолодания и образования на воде льда. Водители, которым нужно переправиться на другой берег, уже более двух суток стоят в очереди на переправу.

На видео телеканала «Звезда» - паром, перегруженный автомобилями. Из-за ледяной шуги судно передвигается очень медленно и вынуждено пробивать себе путь словно ледокол.

Генеральный директор ООО «Паром Якутии» Николай Ефимов заявил «Звезде», что сейчас очередь автомобилей разделена на две части - приоритет на переправу отдается грузовикам. Как сообщили в якутском Минтрансе, в настоящее время на переправе работают семь паромов, в том числе один грузовой. Из-за высокой загруженности жителей региона призвали воздержаться от поездок на судне.

«Ограничение движения планируется из-за резкого снижения среднесуточной температуры воздуха, начала ледообразования и изменения уровней воды», - заявили в региональном Минтрансе.

Отметим, что число паромов на реке Лене уменьшилось с 22 октября. На месте переправы организовано курирование судна на воздушной подушке для перевозки пассажиров.