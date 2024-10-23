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Якутские водители на двое суток застряли в пробке из-за ледяной шуги

Из-за шуги на Лене переправиться через реку быстро невозможно.
Алексей Курильченко 2024-10-23 09:37:32
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На реке Лене произошло замедление работы паромной переправы Якутск - Нижний Бестях - Якутск из-за похолодания и образования на воде льда. Водители, которым нужно переправиться на другой берег, уже более двух суток стоят в очереди на переправу.

На видео телеканала «Звезда» - паром, перегруженный автомобилями. Из-за ледяной шуги судно передвигается очень медленно и вынуждено пробивать себе путь словно ледокол.

Генеральный директор ООО «Паром Якутии» Николай Ефимов заявил «Звезде», что сейчас очередь автомобилей разделена на две части - приоритет на переправу отдается грузовикам. Как сообщили в якутском Минтрансе, в настоящее время на переправе работают семь паромов, в том числе один грузовой. Из-за высокой загруженности жителей региона призвали воздержаться от поездок на судне.

«Ограничение движения планируется из-за резкого снижения среднесуточной температуры воздуха, начала ледообразования и изменения уровней воды», - заявили в региональном Минтрансе.

Отметим, что число паромов на реке Лене уменьшилось с 22 октября. На месте переправы организовано курирование судна на воздушной подушке для перевозки пассажиров.

 

#паром #якутия #наш эксклюзив #переправа #река лена
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