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Российский FPV-дрон уничтожил вышку с ретранслятором ВСУ

Военнослужащие показали точные удары FPV-дронов по объектам противника на Южно-Донецком направлении.
Павел Кольцов 2024-10-23 05:45:27
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

Операторы БПЛА морской пехоты ТОФ показали боевую работу на Южно-Донецком направлении. Одной из целей для них стало укрытие ВСУ. На опубликованных кадрах можно увидеть уничтожение укрытия FPV-дроном.

«Работаем по различным целям: здания, живая сила, техника любого типа. Установки типа «Града» или HIMARS. Дается указание, дается цель, мы вылетаем и работаем», - объяснил оператор БПЛА с позывным Грек.

Также на видео попал точечный удар FPV-дрона по вышке с ретранслятором украинских боевиков вблизи Угледара. Морпехи на этом участке работают в режиме активного противодействия вражеским радиоэлектронным системам.

«Если у нас первая птица упала - в районе РЭБ если заглушили, мы начинаем залетать с других сторон - северной, южной, западной. Все равно обходим рэб. Проблем не возникает», - поделился оператор БПЛА Кема.

Ранее расчет «Корнета» уничтожил вышку с ретрансляторами ВСУ на Запорожье. Бойцы запустили ракету с дальности, близкой к предельной.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#бпла #наш эксклюзив #угледар #FPV-дрон #ретранслятор
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