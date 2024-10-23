Российский FPV-дрон уничтожил вышку с ретранслятором ВСУ

Операторы БПЛА морской пехоты ТОФ показали боевую работу на Южно-Донецком направлении. Одной из целей для них стало укрытие ВСУ. На опубликованных кадрах можно увидеть уничтожение укрытия FPV-дроном.

«Работаем по различным целям: здания, живая сила, техника любого типа. Установки типа «Града» или HIMARS. Дается указание, дается цель, мы вылетаем и работаем», - объяснил оператор БПЛА с позывным Грек.

Также на видео попал точечный удар FPV-дрона по вышке с ретранслятором украинских боевиков вблизи Угледара. Морпехи на этом участке работают в режиме активного противодействия вражеским радиоэлектронным системам.

«Если у нас первая птица упала - в районе РЭБ если заглушили, мы начинаем залетать с других сторон - северной, южной, западной. Все равно обходим рэб. Проблем не возникает», - поделился оператор БПЛА Кема.

Ранее расчет «Корнета» уничтожил вышку с ретрансляторами ВСУ на Запорожье. Бойцы запустили ракету с дальности, близкой к предельной.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.