МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Ученые выявили дату самого мощного извержения вулкана за 10 тысяч лет

Самое мощное извержение вулкана за 10 тысяч лет произошло в 5 281 году до н.э.
Дарина Криц 2024-10-23 04:22:25
© Фото: Martin Rietze moodboard Globallookpress

Российские ученые назвали точную дату одного из самых крупных извержений вулканов на планете за последние 10 тысяч лет.

Согласно исследованию сотрудников лаборатории естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях УрФУ (Уральского федерального университета) и Института экологии растений и животных УрО РАН, в 5 281 году до нашей эры, то есть 7305 лет назад, произошло извержение вулкана Кикай на Японских островах.

Они изучили годичные кольца полуископаемых деревьев Ямала - лиственниц. Вблизи предполагаемой даты извержения Кикай найдено так называемое катастрофическое событие, вызвавшее резкое снижение роста деревьев, а также образование аномальных годичных колец с патологическими смоляными ходами и несформировавшейся поздней древесиной.

«Однако <...> в 5281 г. до н. э. и в последующие пять лет были выявлены явное резкое снижение роста деревьев и исключительно высокая частота аномалий годичных колец. Мы предполагаем, что исключительно узкие светлые кольца за эти шесть лет указывают на климатическое воздействие, вызванное извержением вулкана Кикай», - заявила в статье группа ученых.

Кроме Кикая, они исследовали извержения вулканов Ильинский на Камчатке (8 500 лет назад) и Мазама в Северной Америке (7 600 лет назад). Для Ильинского и Мазамы выявить какие-то особенные события в эти периоды не удалось.

Теперь дата - 5 281 год до нашей эры - может стать, по мнению специалистов, временным маркером для синхронизации хронологий других вулканических извержений и опорным годом для синхронизации хронологий ледяных кернов Гренландии и Антарктиды.

#в стране и мире #вулкан #Извержение вулкана #вулкан Кикай
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Оружие Южной Африки
2
Центральный ядерный полигон. Продолжение
3
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
4
Воткинск. Центр военного ракетостроени
5
Саперы МЧС в зоне СВО
6
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
7
Лазерное станкостроение в России
8
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
9
Су-34. Работа в зоне СВО
10
Су-35С. Экстремально опасный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 