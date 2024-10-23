Ученые выявили дату самого мощного извержения вулкана за 10 тысяч лет

Российские ученые назвали точную дату одного из самых крупных извержений вулканов на планете за последние 10 тысяч лет.

Согласно исследованию сотрудников лаборатории естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях УрФУ (Уральского федерального университета) и Института экологии растений и животных УрО РАН, в 5 281 году до нашей эры, то есть 7305 лет назад, произошло извержение вулкана Кикай на Японских островах.

Они изучили годичные кольца полуископаемых деревьев Ямала - лиственниц. Вблизи предполагаемой даты извержения Кикай найдено так называемое катастрофическое событие, вызвавшее резкое снижение роста деревьев, а также образование аномальных годичных колец с патологическими смоляными ходами и несформировавшейся поздней древесиной.

«Однако <...> в 5281 г. до н. э. и в последующие пять лет были выявлены явное резкое снижение роста деревьев и исключительно высокая частота аномалий годичных колец. Мы предполагаем, что исключительно узкие светлые кольца за эти шесть лет указывают на климатическое воздействие, вызванное извержением вулкана Кикай», - заявила в статье группа ученых.

Кроме Кикая, они исследовали извержения вулканов Ильинский на Камчатке (8 500 лет назад) и Мазама в Северной Америке (7 600 лет назад). Для Ильинского и Мазамы выявить какие-то особенные события в эти периоды не удалось.

Теперь дата - 5 281 год до нашей эры - может стать, по мнению специалистов, временным маркером для синхронизации хронологий других вулканических извержений и опорным годом для синхронизации хронологий ледяных кернов Гренландии и Антарктиды.