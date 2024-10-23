Военный самолет упал во время тренировочного полета в Бразилии

Военный самолет военно-воздушных сил Бразилии потерпел крушение. Как сообщает RT со ссылкой на местное СМИ, инцидент произошел на территории региона Натал штата Риу-Гранди-ду-Норти.

Летчик истребителя F-5М выполнял тренировочный полет. В какой-то момент он заметил проблемы, и направил воздушное судно в нежилую часть местности. Сам военнослужащий остался жив, он катапультировался, после его спасли.

«Самолет модели F-5М выполнял тренировочный полет. В корпорации заявляют, что, заметив проблемы с истребителем, пилот вылетел в "необитаемый район" и успешно катапультировался. Его спасли», - уточнили журналисты.

Неизвестно, есть ли пострадавшие от падения F-5М. При этом самолет рухнул в лесистой местности, поблизости с несколькими многоквартирными домами.