МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Военный самолет упал во время тренировочного полета в Бразилии

В Бразилии тренировочный полет для истребителя закончился крушением, летчик успел катапультироваться.
Дарина Криц 2024-10-23 02:23:49
© Фото: Ton Molina Keystone Press Agency Globallookpress

Военный самолет военно-воздушных сил Бразилии потерпел крушение. Как сообщает RT со ссылкой на местное СМИ, инцидент произошел на территории региона Натал штата Риу-Гранди-ду-Норти.

Летчик истребителя F-5М выполнял тренировочный полет. В какой-то момент он заметил проблемы, и направил воздушное судно в нежилую часть местности. Сам военнослужащий остался жив, он катапультировался, после его спасли.

«Самолет модели F-5М выполнял тренировочный полет. В корпорации заявляют, что, заметив проблемы с истребителем, пилот вылетел в "необитаемый район" и успешно катапультировался. Его спасли», - уточнили журналисты.

Неизвестно, есть ли пострадавшие от падения F-5М. При этом самолет рухнул в лесистой местности, поблизости с несколькими многоквартирными домами.

#в стране и мире #Бразилия #Крушение самолета #Военный самолет #тренировочный полет
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Оружие Южной Африки
2
Центральный ядерный полигон. Продолжение
3
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
4
Воткинск. Центр военного ракетостроени
5
Саперы МЧС в зоне СВО
6
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
7
Лазерное станкостроение в России
8
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
9
Су-34. Работа в зоне СВО
10
Су-35С. Экстремально опасный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 