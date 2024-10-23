В России за год нарастили выпуск боеприпасов в десятки раз

Ростех нарастил выпуск боеприпасов в десятки раз. Об этом генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов сообщил на заседании в Совете Федерации.

Гособоронзаказ выполняется на уровне, близком к 100%. По словам Чемезова, контакты с участниками специальной военной операции помогают повышать защищенность и боевые качества техники, а также создавать новые продукты. Изделия дорабатываются с учетом опыта, полученного на поле боя.

В сравнении с 2022 годом в 2023 году производство артиллерийских выстрелов выросло более чем в шесть раз, танковых выстрелов - более чем в 30 раз. Средств ближнего боя стали изготавливать больше в 14 раз, а реактивных снарядов к РСЗО и ТОС - более чем в шесть раз.

Отмечается, что 80% вооружений и военной техники, используемой российскими военными в зоне спецоперации, производится на предприятиях Ростеха.