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Си Цзиньпин оценил ужин на саммите БРИКС

Глава КНР заявил, что ему очень понравился неформальный ужин высоких гостей саммита.
Алексей Курильченко Константин Коковешников 2024-10-23 11:47:07
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин высоко оценил неформальный ужин, прошедший вечером 22 октября на полях саммита БРИКС в Казани. Об этом он заявил корреспонденту «Звезды» Константину Коковешникову.

«Очень хорошо! Вкусно!» - сказал глава КНР через переводчика.

Также корреспондент пообщался с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рафамосой. Он заявил, что ожидает «хороших решений» от саммита.

Напомним, что саммит БРИКС стартовал 22 октября в Казани. Лидеры стран, посетившие мероприятие, приняли участие в неформальном дружеском ужине, который ознаменовал начало официальной части мероприятия. Утром 23 октября на саммите начинаются заседания лидеров стран в узком и расширенном составах.

#кнр #Си Цзиньпин #саммит Брикс #наш эксклюзив #ужин #Сирил Рамафоса
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