Си Цзиньпин оценил ужин на саммите БРИКС

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин высоко оценил неформальный ужин, прошедший вечером 22 октября на полях саммита БРИКС в Казани. Об этом он заявил корреспонденту «Звезды» Константину Коковешникову.

«Очень хорошо! Вкусно!» - сказал глава КНР через переводчика.

Также корреспондент пообщался с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рафамосой. Он заявил, что ожидает «хороших решений» от саммита.

Напомним, что саммит БРИКС стартовал 22 октября в Казани. Лидеры стран, посетившие мероприятие, приняли участие в неформальном дружеском ужине, который ознаменовал начало официальной части мероприятия. Утром 23 октября на саммите начинаются заседания лидеров стран в узком и расширенном составах.