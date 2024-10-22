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В Крыму задержан обеспечивавший связь для СБУ местный житель

По данным следствия, фигурант извлек из тайника SIM-карты, которые планировала использовать для связи украинская агентурная сеть.
Алексей Курильченко 2024-10-22 09:58:12
© Фото: ФСБ РФ © Видео: ТРК «Звезда»

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Крыму 51-летнего местного жителя, который подозревается в сотрудничестве с агентами Службы безопасности Украины. Установлено, что он получал задания СБУ через мессенджеры.

По данным следствия, фигурант получил задание на извлечение из тайника в Симферополе SIM-карт, которые в дальнейшем планировала использовать агентурная сеть СБУ. Часть карт он перепрятал, а другую хранил у себя дома до получения дальнейших указаний.

За выполнение этого задания фигурант получил денежное вознаграждение на свою банковскую карту.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту сотрудничества с иностранной организацией. Фигурант заключен под стражу, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет.

#Крым #ФСБ #Симферополь #Задержание #СБУ
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