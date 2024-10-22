В РФ хотят сократить число парковок у жилых домов

Минстрой РФ внес в кабмин дорожную карту по совершенствованию парковок. Документ подразумевает два крупных направления работы - широкое внедрение платных парковок, а также сокращение числа мест для машин возле жилых домов экономкласса.

В настоящее время число машино-мест у домов зависит от числа квартир, региона и типа жилья. Так, для домов класса эконом предусмотрено 0,1 машино-места на квартиру, а для более дорогого жилья - 1:1. Изменения позволят строителям жилья действовать по ситуации.

Как сообщают «Известия», корректировки к документам подготовят к декабрю 2025 года, а вступить в силу они могут в 2026-м. Изменения предоставят застройщикам возможность организовать более гибкое нормирование парковочных мест - их количество будет меняться в зависимости от объектов строительства. В документе отмечается, что цель проекта - развитие общественного транспорта и снижение автомобилизации.

«Мы движемся к ситуации, когда владение автомобилем в большом городе становится непозволительной роскошью. С введением в эксплуатацию крупных жилых комплексов территория для резидентного размещения транспорта, то есть на ночевку, сокращается. Придомовые территории заполняются автомобилями, проезды оказываются блокированы, из-за чего возникают трудности для проезда скорой помощи, пожарных машин», - заявил изданию эксперт по градостроительству Михаил Блинкин.

Также документ подразумевает введение запрета на стоянку в местах зарядки электромобилей и ограничения на парковку в жилых зонах. Для управления будет создан цифровой реестр, а соблюдение новых правил будет фиксироваться с помощью камер.