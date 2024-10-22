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Столкновение двух поездов в Британии привело к гибели человека

Один человек погиб и не менее 15 пассажиров госпитализированы после столкновения двух поездов в Великобритании.
Дарина Криц 2024-10-22 05:37:15
© Фото: Stephen Chung XinHua Globallookpress

В британском Уэльсе произошло столкновение двух низкоскоростных поездов, что привело к гибели одного человека. Кроме того, не менее 15 пассажиров попали в больницу. Об инциденте пишет RT со ссылкой на местный телеканал Sky News.

ЧП произошло на западе Соединенного Королевства на линии возле деревни Лланбринмэр в Среднем Уэльсе вечером в понедельник, 21 октября.

Уточняется, что местная полиция подтвердила гибель мужчины. Травмы госпитализированных пассажиров не представляют угрозы для жизни. Другие находившиеся в обоих поездах люди также эвакуированы.

К месту происшествия прибыли парамедики, пожарные, спасатели и полиция округа Дайвед-Поуис.

 

#в стране и мире #Великобритания #ЧП #погибший #столкновение поездов #Средний Уэльс
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