Экс-президент Перу Толедо получил 20 лет тюрьмы за коррупцию

В Перу бывшего президента Алехандро Толедо осудили на 20 с половиной лет тюремного заключения. Правивший в период с 2001 по 2006 годы президент обвиняется в отмывании денежных средств и получение многомиллионной взятки. Об этом сообщила пресс-служба перуанского суда.

«Судебная власть приговорила к 20 годам и шести месяцам тюремного заключения экс-президента республики Алехандро Толедо за совершение таких преступлений, как сговор и отмывание денег в рамках дела о Межокеанской автомагистрали», - заявило ведомство в социальной сети Х.

В деле о коррупции участвовала строительная корпорация Odebrecht из Бразилии. Уточняется, что, будучи президентом, Толедо за взятку в 35 миллионов долларов помог компании получить контракт на строительство двух отрезков шоссе между Бразилией и Перу.

Бывшего президента Перу арестовали в апреле прошлого года. Это произошло на территории США в штате Калифорния, после чего его экстрадирован на родину. В последние годы Толедо проживал в этом американском штате.