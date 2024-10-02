«Мы не знаем, что нам делать»: как живет Бейрут под ударами Израиля

Многие авиакомпании отменяют рейсы в аэропорт Бейрута. Летают в основном местные перевозчики, но с задержками от 2 часов. Продолжаются обстрелы города. Наш корреспондент Андрей Лазарев побывал в южном пригороде ливанской столицы и увидел множество разрушенных зданий и поврежденных автомобилей.

Впервые с начала с конфликта на израильско-ливанской границе организация «Хезболла» открыла для журналистов въезд в квартал Дахия. Именно здесь на прошлой неделе ВВС Израиля ликвидировали лидера шиитского движения Хасана Насраллу. Этот район называют главной крепостью «Хезболлы».

Сегодня сюда тоже падали бомбы. Под ударом оказались жилые дома. От многоэтажного здания после ночного удара остались руины. В воздухе чувствуется стойкий запах гари, дым еще идет. Сколько мирных жителей погибло - пока неизвестно. Еще предстоит разбор завалов.

Дахия чаще других районов подвергается авиаударам. Десятки семей уже покинули свои дома. Но есть те, кто отказывается уезжать, несмотря на предупреждения израильских военных и смертельную опасность.

«Израильские военные уверяют, что наносят удары по складам оружия, по штабам и позициям, с которых ведут огонь. Но вы видите, что это обычный жилой район. Здесь ничего из этого нет. Тут живут дети, женщины, старики и студенты. Дома разрушают вместе со всеми, кто в них находится в этот момент. Они часто наносят удары без предупреждения. Почему мы должны покидать наши дома? Мы там живем, это наша собственность», - говорит местная жительница.

Каждую минуту может начаться авианалет. Журналисты с пониманием относятся к настойчивым просьбам как можно быстрее покинуть опасный пригород.

«В Дахии вы можете попасть под бомбардировку в любой момент. Находиться здесь опасно. Израильская армия всегда бомбит этот район вместе с мирными жителями. Они убили почти 200 журналистов в секторе Газа. Здесь они могут сделать то же самое», - говорит корреспондент газеты Yeni Şafak (Турция) Яхан Ундар.

Израиль продолжает массированные бомбардировки ливанских населенных пунктов на юге и востоке страны. А «Хезболла» сегодня заявила, что впервые с начала наземной операции ее бойцы вступили в бой с солдатами противника на границе. В шиитском движении отметили, что израильские военные были вынуждены отступить с потерями.

В Тель-Авиве заявили об уничтожении нескольких офисов «Хезболлы» в ливанской столице. В результате обстрелов, по сообщениям израильских военных, был ликвидирован командир дивизии «Имам Хусейн» Дуаль Факар Ханауви. Под ударами беспилотников и ракет сгорают целые этажи и квартиры мирных жителей. Больницы переполнены. Многие пациенты все еще проходят лечение после взрывов пейджеров.

«Во время взрывов пейджеров более тысячи человек получили ранения глаз. В Ливане изначально было мало окулистов, сейчас они очень нужны. Нужно больше хирургов, потому что очень много людей, у которых рваные раны от взрывов», - рассказывает помощник хирурга Тима Тобайли.

Число беженцев растет с каждым днем. Многие из них живут в палатках или спят внутри самой большой, главной в Ливане мечети Мухамадда Аль-Амина.

Каждый день сюда приезжает все больше мирных жителей с юга страны, которые остались без крова. Этот микроавтобус стал новым домом для целой семьи. Они спят внутри, здесь же готовят еду.

«Район, где мы жили, попал под бомбардировку. Эта машина принадлежит начальнику моего мужа. Она нам ее предоставил, чтобы нам было где переночевать. Здесь мы и ночуем - пятеро детей и двое взрослых. Но условия очень плохие. Мы не знаем, что будет дальше. Мы не знаем, что нам делать», - говорит женщина.

Каждый день волонтеры привозят к мечети еду, воду, спальные принадлежности. Многие, спасаясь от обстрелов, просто не успели взять с собой все необходимое.

Люди обступили автомобиль с гуманитарной помощью. Они разбирают поролоновые матрасы. Их привезли волонтеры, чтобы людям было на чем спать.

По данным ООН, после обострения конфликта в октябре прошлого года в Ливане погибло более 1 700 мирных жителей. В их числе более 100 детей и 194 женщины. И эта цифра продолжает расти. Интенсивные бои на границе продолжаются.