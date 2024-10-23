Хозяин штрафной: 95 лет исполнилось со дня рождения Льва Яшина

Легендарному советскому вратарю Льву Яшину исполнилось бы сегодня 95 лет. Он единственный из отечественных игроков, кто был удостоен самой престижной личной награды в футболе - «Золотого мяча». «Динамовец» навсегда изменил игру голкиперов. Он первым начал перемещаться по всей штрафной линии, активно разыгрывая мяч с защитниками. При этом, в обычной жизни футболист отличался скромностью, отзывчивостью, и, как говорил Пеле, был настоящим джентльменом.

Фамилию вратаря в твидовой кепке и темном свитере английские болельщики запомнили надолго. «Сухой» матч Льва Яшина отправил британцев домой с чемпионата мира 1958 года в Швеции.

По-настоящему ярко звезда Льва Яшина озарила футбольный небосклон в 1960-ом. Советские футболисты в первый и, как оказалось, в последний раз выиграли чемпионат Европы. Далее будут только три серебра. А Лев Яшин в одночасье стал кумиром миллионов.

«Надрываются в восторге москвичи, -Я спокойно прерываю передачи. И вытаскиваю мертвые мячи». Это Владимир Высоцкий посвятил легенде московского «Динамо» песню. Фанаты боготворили Яшина за его скорость, невероятную реакцию, кошачьи прыжки в штрафной и, конечно, фирменный стиль игры.

«Он первый, кто начал играть ногами за пределами штрафной площадки. То, что сегодня играют современные вратари. Он стал выбрасывать и выбивать мяч ногой точно в адрес своему партнеру, он начинал атаку», - рассказал вратарь московского «Динамо» 1970-1981 гг. Владимир Пильгуй.

А ведь если бы не упорство 19-летнего юного новичка московского «Динамо» в далеком 1950 году, может мир бы и не узнал имя лучшего вратаря ХХ века по версии ФИФА. Клубная карьера Яшина едва не оборвалась после неудачного дебютного матча.

Но настоящим ударом для Яшина стал провал на Чемпионате мира в Чили в 1962 году, где сборная Советского Союза неожиданно вылетела в четверть финале от хозяев турнира.

Болельщики с проклятиями поспешили отправить 33-летнего Яшина на пенсию, а тот нашел в себе силы вернуться в футбол, привел родное «Динамо» к очередному чемпионству и в этот же год стал первым в истории вратарем обладателем «Золотого мяча». Яшина, без преувеличения, знал тогда весь мир. И это испытание медными трубами он прошел достойно.

«Все звали его Лев Иванович. И вот такая ситуация сложилась на футбольном поле: подавали угловой, он являлся в штраф площадке хозяином, выходит и мяч кулаком выбивает. И потом после игры он мне говорит, Володька, ты мне не кричи Лев Иваныч. В игре я для тебя Лева», - поделился заслуженный мастер спорта СССР Владимир Пономарев.

27 мая 1971-го прощальный матч Льва Яшина. Переполненные трибуны. 103 тысячи зрителей. На поле вышли сборная московского «Динамо» и сборная звезд мира. 41-летний Яшин и в этой игре не пропустил ни одного мяча.

Лидер команды, настоящий хозяин штрафной, как его называли футбольные болельщики «Черная пантера», вне футбола был скромный, внимательный, отзывчивый, всегда с улыбкой.

«Прижимаюсь к нему. Я до сих пор помню те ощущения внутреннего спокойствия, и огромной радости, что я лежу и обнимаю своего дедушку», - вспомнил внук Льва Яшина, основатель школы вратарей имени Льва Яшина, Василий Фролов.

Он ушел рано. Многолетнее курение подорвало здоровье. Великому Яшину было всего 60 лет. К его могиле на Ваганьковском кладбище сегодня весь день несут цветы. Над огромным букетом белых роз - голубая траурная лента. Сменилось уже не одно поколение игроков и болельщиков его родного клуба с литерой «Д» на груди, а на стадионах по-прежнему звучит легендарный фанатский заряд: «Только Яшин. Только Динамо».