Эксперт рассказал, у кого в первую очередь возникнут проблемы с Visa и Mastercard

Перевыпуск платежной карты Visa или Mastercard и переход на систему «Мир» следует осуществить тем, у кого срок действия карты истек в 2022 году во втором полугодии. Об этом рассказал «Звезде» эксперт финансового рынка, кандидат экономических наук Андрей Бархота.

По банковской карте с истекшим сроком сертификата безопасности можно будет совершить покупки на небольшую сумму. Однако могут возникнуть трудности с осуществлением крупных покупок в интернет-магазине.

«Например, если вы оплачиваете вашей картой Visa или Mastercard с истекшим сроком сертификата безопасности продукты в супермаркете на сумму, например, менее 500 рублей, возможно, никаких изменений не будет. То есть посттерминал не среагирует на истекший сертификат безопасности», - объяснил специалист.

Однако при осуществлении покупок в интернет-магазине реализуется технология, которая называется 3D Secure. По словам эксперта, из-за нее в ходе оплаты крупной покупки в Сети возможна верификация плательщика и верификация его карты. В этом случае операция может быть отклонена.

«Отсюда мы делаем вывод, что часть карт с истекшим сертификатом безопасности, скорее всего, будет работать на таких элементарных трансакциях на небольшую сумму, но покупки в Интернете могут иметь определенные затруднения для потребителей финансовых услуг. В частности, они могут полностью или частично утратить функциональность - на экран будет выведено сообщение об ошибке либо отклонена трансакция», - подытожил Бархота.

Он также обратил внимание, что в верхнем правом углу любой современной пластиковой карты есть маленькое медное вкрапление. При помощи этого чипа обеспечивается платежное решение в виде оплаты товаров и услуг банковской картой. Эта деталь сканируется в посттерминалах и в специальных кассовых терминалах. Фактически благодаря ей и происходят все трансакции. Бархота добавил, что верификация сертификата безопасности происходит, когда реализуется какой-то определенный вид трансакции.

Ранее издание РБК сообщило, что у ряда российских банков перестанут действовать сертификаты безопасности чипов для карт Visa и Mastercard к концу 2024 года. Решение о работе карт будут принимать сами банки.