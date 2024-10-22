Послу Германии в РФ выразили протест из-за открытия морского штаба НАТО

Министерство иностранных дел России выразило решительный протест послу Германии в РФ из-за создания регионального штаба морского командования НАТО на базе штаба ВМС ФРГ. От Берлина потребовали разъяснений по поводу нарастающей милитаризации страны.

«Налицо грубое нарушение духа и буквы Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии от 12 сентября 1990 г., в соответствии с положениями п. 3 ст. 5 которого она обязана не допускать размещения и развертывания иностранных войск на территории бывшей ГДР», - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Развертывание штаба НАТО в МИД РФ сравнили с ремилитаризацией Германии в нарушение Версальского договора в 1936 году. При этом в обоих случаях это происходит с молчаливого согласия других западных стран.

«Теперь уже на современном историческом этапе бывшие западные союзники по антигитлеровской коалиции не только благословили Берлин на прямое нарушение одного из базовых международно-правовых документов, но и стали его прямыми соучастниками», - говорится в сообщении.

В российском дипведомстве подчеркнули, что РФ не оставит без ответа продолжение расширения военной инфраструктуры НАТО на территории бывшей ГДР.

Напомним, что новый командный пункт НАТО открылся в германском городе Росток 21 октября. Штаб отвечает за координацию действий сил альянса в Балтийском море. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, штаб создан для отражения «агрессии России».